Crivello: “Boscaglia allenatore top, tutto su Corrado e i nuovi. Sconfitta Teramo? Rispondo così”

“La sconfitta di Teramo ci ha fatto capire che tipo di campionato ci aspetta quest’anno”.

Parola di Roberto Crivello. Il terzino del Palermo, intervenuto ai microfoni di Trm nel corso della trasmissione “Siamo Aquile”, si è raccontato a 360°. Tanti i temi toccati dal numero 6 rosanero: dalla prima deludente sconfitta in campionato in quel di Teramo, al lavoro fin qui svolto da mister Boscaglia, fino al suo ruolo di vice-capitano della squadra.

Di seguito, le sue dichiarazioni.