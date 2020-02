Crivello: “Biancavilla squadra ben organizzata, fortuna che Silipo si è inventato quel gol! Lucca? Dico la mia”

Il Palermo supera con fatica il Biancavilla grazie al 2-0 firmato da Silipo e Lucca.

I rosanero hanno sconfitto il club etneo che per l’intero arco della gara non ha demeritato e si è difeso in modo ordinato, poi la magia di Silipo ha permesso ai Rosa di trionfare. Uno dei protagonisti della gara sotto l’aspetto difensivo è stato Roberto Crivello che, intervenuto in mixed zone, ha analizzato così la sfida del Barbera.

“Sono tre punti importantissimi contro una squadra ben organizzata e di conseguenza non facile da affrontare. Loro hanno lasciato pochi spazi liberi e noi dovevamo essere più veloci nel giro palla nel primo tempo, poi per fortuna c’è stato Silipo che si è inventato questo gol. Abbiamo dei giocatori importanti anche in panchina e quindi chi subentra può regalare gioie del genere a noi e ai tifosi. Non ho ancora visto Silipo ma non appena lo vedrò gli farò i complimenti perché ha realizzato davvero una rete straordinaria. Lucca? Siamo molto felici per lui, si è messo subito a disposizione e noi lo abbiamo fatto sentire a proprio agio; dà tutto in allenamento e quanto accade questo le soddisfazioni personali arrivano. Difesa imbattuta da tre gare casalinghe? Questo è un fattore importante visto e considerato che abbiamo un attacco forte che prima o poi va in rete, quindi non subire gol è fondamentale. Accardi è un jolly e gioca bene in qualsiasi posizione, nel primo tempo abbiamo fatto un po’ di fatica e ripeto che l’abbiamo vinta grazie a Silipo”.

