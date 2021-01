Crisi di Governo, Conte al capolinea: domani mattina Cdm, poi il Premier al Quirinale per dimettersi

Domani mattina, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, salirà al Quirinale.

Dopo un passaggio in Consiglio dei ministri, convocato per le ore 9.00, il Premier andrà dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per rassegnare le sue dimissioni. La nota ufficiale di Palazzo Chigi è stata diramata alle 19.20 dopo ore di incertezze e congetture.

Ufficializzate le dimissioni si apriranno tutta una serie di passaggi istituzionali, di cui il Colle è il baricentro, legati alla crisi di governo. A quel punto, il presidente della Repubblica può decidere, dopo eventuali consultazioni dei gruppi parlamentari, di conferire un mandato esplorativo ad un personaggio istituzionale – nel 2018 Sergio Mattarella lo conferì ai presidenti di Camera e Senato -, o dare il mandato pieno o esplorativo al presidente del Consiglio uscente, che accetterebbe con riserva. Attualmente, questa è l’ipotesi maggiormente quotata.