Cremonese, si cambia ancora: esonerato Baroni. La situazione

La Cremonese cambia ancora.

Il club lombardo, attualmente in quart’ultima posizione in classifica a quota 21 punti, ha esonerato Marco Baroni, subentrato ad inizio ottobre a Massimo Rastelli. Fatale per il tecnico nativo di Firenze, l’amara sconfitta contro il Pordenone nell’ultima giornata di Serie B (1-0 il risultato finale della sfida), prima della sosta.

Dunque, per Baroni, quello odierno è stato l’ultimo allenamento alla guida della Cremonese. Adesso si attende solo di capire chi siederà in panchina per dare una svolta definitiva alla squadra grigiorossa. Seguiranno aggiornamenti…