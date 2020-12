Covid, Galli sul nuovo Dpcm: “Appoggio il lavoro di Conte, nessuna distrazione! L’ondata non è finita qui”

Ieri sera, il Premier Giuseppe Conte ha firmato un nuovo Dpcm.

Le nuove regole, in vigore da oggi, venerdì 4 dicembre fino al 15 gennaio, contengono norme specifiche per il periodo delle festività natalizie: vietati dal 21 dicembre al 6 gennaio i viaggi fra regioni – anche gialle -, e a Natale, Santo Stefano e Capodanno non si potrà uscire dal proprio Comune. Prevista inoltre la quarantena per chi rientra dall’estero. Piccole ma importanti regole per prevenire una nuova possibile terza ondata.

“Nuovo Dpcm? Non posso che essere d’accordo con queste misure. Il presidente del Consiglio mi è sembrato deciso e determinato nel portare avanti le indicazioni che sono state certamente date dal Cts e che riflettono il parere della stragrande maggioranza degli addetti ai lavori, effettivamente competenti su questo argomento”, così Massimo Galli, primario del reparto Malattie Infettive dell’ospedale Sacco di Milano, ha commentato le nuove misure del governo, nel corso della trasmissione ‘Otto e mezzo’, su La7.

“E’ evidente che non è finita qui – ha proseguito -, ed è altrettanto evidente che non ci possiamo permettere di ripetere l’esperienza negativa di quest’estate. Quindi, con l’acqua che è ancora a metà del petto dobbiamo assolutamente evitare che l’acqua ci ritorni sopra al naso, aprendo saracinesche che non ci possiamo permettere di aprire. E’ sicuramente triste trascorrere Natale e festività in tono minore, ma assai più triste è il conto dei morti e assai più triste è una prospettiva che ci possa vedere ancora nei guai in tutta la prima parte dell’anno prossimo. Questo va evitato nella maniera più assoluta”, ha concluso Galli.