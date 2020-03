Costacurta: “Spero che Palermo, Catania e Messina tornino ad alti livelli. Tutto su corsa scudetto, Var e Champions League”

“Corsa scudetto? Una competizione molto avvincente, equilibrata come non accadeva da tempo“.

Inizia così la lunga intervista rilasciata da Alessandro Costacurta, ex bandiera del Milan, ai microfoni de Il Giornale di Sicilia. L’ex rossonero si è soffermato in maniera particolare sulla corsa scudetto: “La Juventus non sta “ammazzando” il campionato, com’è avvenuto invece nelle ultime stagioni. Si sgomita là davanti, c’è anche la Lazio che non è una sorpresa, sarebbe riduttivo definirla tale per quanto ha fatto negli ultimi anni. C’è anche l’Inter, ce lo aspettavamo anche per chi siede in panchina, sapevamo che Conte sarebbe andato vicino alla Juventus. Poi l’Atalanta sta facendo benissimo, ha un bel modo di giocare, un atteggiamento vincente, ha in Gomez un protagonista assoluto e voi in Sicilia lo conoscete bene perché proprio con la maglia del Catania è cresciuto tantissimo“.

Tante sorprese ma anche squadra da cui ci si aspettava di più, Costacurta ha le idee chiare: “Il Napoli è la grande delusa, ma in queste sette ultime partite è la squadra italiana che ha fatto meglio di tutte, anche in Europa. È in ripresa, grazie a una persona che conosco… appena: Rino Gattuso. Anche il Milan deve crescere, deve riconquistare posizioni, non è facile replicare i successi del “mio” Milan, ma merita sicuramente un ruolo di maggior prestigio e glielo auguro di cuore“.

Dopo aver appeso le scalette al chiodo, Costacurta è uno degli opinionisti fissi di Sky Sport: “Var a chiamata? Sono favorevole al Var, sono d’accordo al challenge e a tutto ciò che può limitare le polemiche, che nel nostro calcio di certo non mancano. La tecnologia è fondamentale per definire il fuorigioco, le linee, palla dentro o fuori“.