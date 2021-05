Costacurta, il figlio Achille in ospedale dopo uno scontro con la polizia: le ultime

Dramma per la famiglia Costacurta.

VIDEO Costacurta, così non lo avete mai visto: l’ex Milan si scatena! E Martina Colombari…

La trasgressione del figlio di Alessandro Costacurta, detto Billy, è stata severamente punita. La famiglia dell’ex difensore del Milan sta vivendo ore angoscianti a causa dell’aggressione subita dal figlio Achille nei pressi di Parma. Il casus belli sarebbe stata la violazione delle norme restrittive per contenere la diffusione del Covid-19. In particolare, Achille sarebbe stato scovato in giro oltre le 22.00, orario in cui nessuno dovrebbe attardarsi per strada a causa del coprifuoco.

Inter, Costacurta: “Essere lì davanti ti rende imbattibile, sensazione positiva. Eriksen? Sono convinto di una cosa”

Questa la stories Instagram con cui Achille ha profondamente criticato l’atteggiamento della Polizia nei suoi confronti. Le dinamiche dell’accaduto non sono ancora ben chiare, ma le affermazioni del figlio di Billy Costacurta sono molto forti: “Questo è quello che succede a un ragazzino di 16 anni dalla Polizia di Stato che la gente elogia tanto. Mi hanno picchiato e per precisare mi hanno perforato il timpano. Mi devo operare solo per averli chiamati sbirrazzi. Basta abuso di potere!”, ha dichiarato Achille Costacurta attraverso il proprio account Instagram ufficiale.