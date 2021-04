Inter, Costacurta: “Essere lì davanti ti rende imbattibile, sensazione positiva. Eriksen? Sono convinto di una cosa”

Può succedere qualcosa di strano come l’autogol ma l’Inter non ha perso la fiducia

Queste e dichiarazioni dell’ex difensore del Milan Alessandro “Billy” Costacurta, intervenuto negli studi di Sky Calcio Club, per analizzare il pareggio dell’Inter contro il Napoli nel posticipo della trentunesima giornata di Serie A, andato in scena allo stadio “Diego Armando Maradona”.

VIDEO Napoli-Inter, Conte esalta Eriksen: “Non posso che essere soddisfatto, Christian si è ritrovato”

“Quando sei davanti, ti senti veramente forte, positivo: ti senti imbattibile, è una sensazione positiva. Può succedere qualcosa di strano come l’autogol ma l’Inter non ha perso la fiducia. Eriksen? Quel ruolo, insieme a quello dell’esterno sinistro, era quello meno sicuro: si è cominciato con Vidal che non è stato all’altezza, poi Gagliardini. Nell’Inter ci sono nove titolari dove ognuno di loro può essere tra i migliori del campionato, poi ci sono Eriksen e il ruolo di esterno sinistro che sono i meno convincenti per questa stagione: questa è la mia convinzione”.

VIDEO Napoli-Inter, Conte senza mezzi termini: “Peccato non aver vinto, abbiamo perso due punti”