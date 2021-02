Cosenza-Reggina, Baroni: “Nessuna paura, rossoblù squadra solida e compatta”

Mancano poche ore al derby calabrese tra Cosenza e Reggina.

In serata a partire dalle ore 21.00 le due compagini si sfideranno nella gara valida per la 23a giornata del campionato di Serie B. In merito alla sfida dello stadio San Vito ha parlato così il tecnico della Reggina, Marco Baroni, dalle parole raccolte da sport.strill.it.

“Il Cosenza è una squadra che ha solidità, compattezza ed individualità importanti, l’affronteremo a viso aperto. Non mi piace parlare di timori. Sentir parlare di tensione di una partita non mi piace. La squadra deve stare dentro la partita con attenzione, determinazione. A volte ci sono anche gli avversari, specialmente in partite come quella con l’Entella. Io ho rivisto la partita e la prestazione è stata buona, però ancora troppo spesso sbagliamo delle transizioni. Detto questo, abbiamo permesso all’avversario di costruire poche azioni importanti. Un avversario che secondo me darà filo da torcere a tutti. Io la considero una prestazione positiva. Non scendo mai in campo per il pareggio. Cercheremo di vincere, ma lo farà anche il Cosenza. I numeri sono fatti per essere sfatati. Troviamo una squadra molto brava nella transizione. Mi aspetto una bella partita”.