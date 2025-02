Cosenza-Palermo, il pre-partita: una sfida tra due ambienti delusi

Il Palermo si prepara ad affrontare il Cosenza , in una sfida che vede i rosanero cercare una vittoria per salvare la faccia, più che per risalire la classifica.

L'ANALISI DEL MATCH

I calabresi si trovano ultimi in classifica dopo una stagione molto travagliata, partita con una penalizzazione di 4 punti e continuata con risultati deludenti, nonostante un buon inizio di campionato. La squadra di Alvini, nonostante la posizione in classifica, prova ad imporsi come da mentalità del suo tecnico che, tra Cremona e Perugia soprattutto, ha dimostrato di saper esprimere un bel calcio. Il dato si riflette anche sul possesso palla medio: quasi il 51%, anche di più dei rosanero. Sicuramente le due più grandi pecche dei rossoblu riguardano la concretezza e la fase difensiva: nonostante una media di 1.5 grandi occasioni a partita, il tabellino dei gol segna solo 23 in 26 match. Per quanto riguarda la difesa, tra le squadre di bassa classifica i calabresi hanno il miglior score per gol subiti, ma le troppe occasioni concesse (2.2 a partita), portano il reparto arretrato a subire praticamente sempre gol. 15 punti conquistati al "Marulla" sui 25 totali, denotando una forma non da fanalino di coda.