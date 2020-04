Corsino: “Attendiamo direttive, forza del club unica certezza. Palermo punto più alto della mia carriera, ma ho un rammarico”

“Siamo consapevoli che questi siano giorni decisivi per il futuro dell’Italia e, di conseguenza, del calcio”.

Parola di Gianmarco Corsino. Il centrocampista del Palermo, intervistato ai microfoni del sito ufficiale rosanero, ha detto la sua in merito all’emergenza sanitaria mondiale legata alla diffusione del Coronavirus. Una situazione complessa e drammatica che ha delineato un quadro sanitario estremamente complesso in tutta Europa e, in particolare, in Italia. I provvedimenti istituzionali presi dal Governo, al fine di contrastare l’ulteriore diffusione del Covid-19, hanno avuto importanti ripercussioni anche sul mondo dello sport, dove le attività agonistiche sono state bloccate fino a data da destinarsi nel pieno rispetto delle norme ministeriali. Una contromisura rigorosa ma necessaria che ha messo un punto di domanda sulle sorti dei campionati, e in particolare sulla stagione di Serie D.

“Speriamo di conoscere presto le direttive che verranno promulgate dalle istituzioni per la ripresa dell’attività agonistica, nel frattempo noi calciatori rosanero continuiamo ad allenarci sodo individualmente. L‘unica certezza che abbiamo è la forza della nostra Società, che fin dall’inizio dell’emergenza ha sempre manifestato la propria ferma volontà a ricominciare al più presto, grazie alle solide disponibilità economiche ed organizzative che sono alla base, a tutti i livelli, per la ripartenza del calcio in sicurezza. Sono rammaricato perché poco prima del lockdown mi stavo finalmente aggregando al gruppo, sono clinicamente guarito da tempo e non vedo l’ora di tornare a sudare correndo dietro al pallone. Voglio ringraziare tutti quelli che mi sono stati vicino negli scorsi mesi, in particolare l’intero staff medico guidato dal dottor Matracia, i preparatori atletici Petrucci e Pillitteri ed i tifosi che sui social mi incoraggiavano a non mollare – prosegue il numero 7 rosanero -. In quel periodo ho provato a ripagare questo affetto con la mia positività ed energia, prima di ogni gara casalinga ho sempre incitato i miei compagni negli spogliatoi fino al calcio d’inizio ed ero il primo ad aspettarli per un abbraccio a fine partita. Se non avessi subito questo grave infortunio avrei sicuramente potuto dare qualcosa di più anche in campo, ma nonostante tutto questa seconda esperienza al Palermo rappresenta il punto più alto della mia carriera, è un orgoglio per me aver vissuto in prima persona la rinascita del club dieci anni dopo un altro storico evento, ovvero lo scudetto vinto con la Primavera di mister Pergolizzi. Insieme spesso ricordiamo quel giorno memorabile, entrambi siamo sicuramente cresciuti nei rispettivi ruoli ma è impossibile non provare nostalgia per quella gioia”.

La rinascita del Palermo porta la firma del duo Mirri-Di Piazza: “Grazie alla passione del presidente Mirri e del vice presidente Di Piazza c’è finalmente un grande senso di appartenenza e di palermitanitá a tutti i livelli, tra i calciatori così come tra lo staff. Ovviamente è inevitabile avvertire una maggiore responsabilità e dobbiamo essere i primi a dare tutto per questi colori. Anche chi viene da fuori si è ambientato al meglio, lo dimostra il fatto che siamo un gruppo molto unito nonostante le tante differenze anagrafiche e geografiche. Complice anche l’avvio di stagione esaltante, nel nostro spogliatoio c’è sempre stata allegria e nei momenti di difficoltà siamo riusciti a trovare insieme le giuste soluzioni. Fondamentale è stata la competenza e la presenza assidua dei direttori Sagramola e Castagnini, due fuoriclasse che con la serie D non hanno nulla a che vedere. Durante il mio stop mi hanno manifestato di continuo il proprio affetto e fatto sentire importante, sono soddisfazioni che non hanno prezzo. Questa squadra merita il salto di categoria – conclude Corsino – così come è stato dimostrato sul campo fin dalla prima giornata di campionato grazie anche al nostro pubblico da serie A. Il mio sogno è quello di poter continuare a far parte di questa famiglia che sentirò per sempre mia. I tifosi rosanero possono pensare in grande, torneremo finalmente ad abbracciarci ed a gioire insieme“.