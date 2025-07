Corriere dello Sport: “Pohjanpalo più Brunori, super Palermo”

Brunori-Pohjanpalo, il nuovo Palermo di Inzaghi riparte con entusiasmo e fame di riscatto

⚽️ 15 luglio - 08:16

Il ritiro del Palermo a Chatillon Saint-Vincent entra nel vivo, e le prime attenzioni sono tutte per la coppia offensiva formata da Joel Pohjanpalo e Matteo Brunori. I due attaccanti, capocannonieri della scorsa stagione con 9 reti ciascuno, rappresentano il fulcro del nuovo progetto tecnico di Filippo Inzaghi, che sembra intenzionato a riproporli in tandem nel 3-4-2-1: il finlandese come riferimento centrale, l’italo-brasiliano più libero di svariare e dialogare con il trequartista, ruolo che potrebbe essere occupato da Palumbo, il cui arrivo è ancora in fase di definizione.

Brunori, intervenuto in conferenza stampa, ha mostrato il suo entusiasmo e la forte connessione con la città: “Palermo è la mia casa, non solo un luogo di lavoro”, ha dichiarato, lasciando intendere quanto si senta parte integrante del progetto. Parole cariche di energia anche per il nuovo allenatore: “Inzaghi ha portato entusiasmo e determinazione, dobbiamo essere più cattivi e concreti rispetto allo scorso anno”. Un messaggio chiaro, condiviso nello spogliatoio, dove – secondo il capitano – si respira “aria di rivalsa”.

L’attaccante ha anche rivolto un pensiero ai compagni rimasti fuori dal progetto tecnico, augurando loro il meglio, a conferma di un clima di rispetto e coesione nonostante le scelte difficili della società.

Sul fronte mercato, il Palermo si muove con decisione come già anticipato dalla redazione di Mediagol.it: si respira ottimismo per il difensore Mattia Bani, a cui è stato offerto un contratto triennale. Inoltre, l'esterno Emmanuel Gyasi è atteso per la firma ufficiale già nelle prossime ore.