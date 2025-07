Calciomercato Palermo: arriva Gyasi, Palumbo rush finale, all-in per Bani. I dettagli

I colpi Augello e Gyasi per le corsie, Palumbo in dirittura d'arrivo col Modena. L'assalto ad un totem della retroguardia come Bani del Genoa per alzare ancora il livello. Le mosse in entrata ed uscita del ds Osti per potenziare la rosa di Inzaghi.

Mediagol ⚽️ 14 luglio 2025 (modifica il 14 luglio 2025 | 13:53)

di Leandro Ficarra

INZAGHI POWER - Sorrisi, abbracci, fiducia ed entusiasmo. Il day one del ritiro estivo di Chatillon segna una netta linea di discontinuità col recente passato. Carica, credibilità e carisma di Pippo Inzaghi fungono da catalizzatore e psicotonico per l'intero ambiente rosanero. Il nuovo Palermo scalda i motori e morde il freno, desideroso di scrivere un'inedita ed entusiasmante storia sublimata dal tanto agognato lieto fine. Orda di affetto per SuperPippo e tutti i calciatori giunti alla spicciolata in Val D'Aosta. Tifosi speranzosi e motivati, almeno quanto il tecnico piacentino. Obiettivo dichiarato è quello di creare un gruppo coeso e performante, sotto il profilo squisitamente tecnico e mentale. L'ingaggio di un coach pragmatico, trascinante e vincente in categoria come Inzaghi è una cartina di tornasole sulle ambizioni del CFG. Il Palermo edizione 2025-2026 deve essere realisticamente competitivo per la promozione diretta in Serie A.

Dopo i big assi calati al tavolo della scorsa finestra invernale, il ds Carlo Osti ha delineato, di concerto con il nuovo allenatore, una strategia chiara, mirata ed inequivocabile per potenziare e definire l'organico attuale in questa sessione estiva. Sfoltimento perentorio degli elementi fuori progetto, innesti oculati e di alto lignaggio in zone di campo specifiche in cui sono emerse lacune tecniche e di personalità nell'annata precedente.

CORSIE NUOVE DI ZECCA - Tommaso Augello, esterno sinistro polivalente classe 1994, è di fatto un top player per la categoria. Pronto da arare la corsia mancina e sfornare cross al bacio col suo piede affilato ed educato, dopo l'ottimo campionato di Serie A disputato con la maglia del Cagliari di Davide Nicola:. Sul versante opposto, dopo l'estenuante ed infruttuosa trattativa per il cartellino di Salvatore Elia, il Palermo ha prontamente cambiato rotta. Spazientito da pretese e tentennamenti da parte dell'entourage del ragazzo, Osti ha chiuso in modo repentino e fulmineo l'operazione Emmanuel Gyasi, poliedrico laterale classe 1993 con oltre 170 presenze in Serie A. Duttile, intenso e prestante sul piano atletico, quarto o quinto a destra in un 3-4-2-1 o 3-5-2, l'ex Spezia può interpretare con profitto anche il ruolo di estremo in un tridente offensivo. Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di Mediagol.it, dopo aver rescisso l'ultimo anno di contratto che lo legava all'Empoli, Gyasi dovrebbe svolgere le visite mediche al J-Medical di Torino per poi aggregarsi, probabilmente domani, al gruppo di Inzaghi nel ritiro di Chatillon. Accordo biennale, con opzione di un'ulteriore stagione in caso di promozione, con il club di viale del Fante.

ALL-IN PER BANI - Alzare l'asticella di qualità e statura complessiva della retroguardia è adesso prioritario per Osti. Obiettivo numero uno è Mattia Bani, capitano e pilastro della difesa del Genoa di Viera. Classe 1993, trascorsi di ottimo livello in massima serie, fisicità, tempismo e leadership, profilo che in Serie B farebbe chiaramente la differenza. Il Palermo lo sa e spinge forte per riuscire a trovare una quadra con il club ligure, al fine di accaparrarsi a titolo definitivo il cartellino dell'ex Bologna. Esiste un'intesa di massima tra il club rosa e l'entourage del difensore (lauto biennale più una terza stagione in caso di A), che gradirebbe sposare la causa ambiziosa ed ad ampio respiro del Palermo targato CFG. Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di Mediagol.it, il club rosanero avrebbe già coniato una bozza offerta pari a circa 1,7 milioni di euro, tra parte fissa e bonus legati al raggiungimento di obiettivi individuali e collettivi. Proposta molto significativa per un calciatore di assoluto livello ma calcisticamente già maturo ed attualmente in scadenza nel 2026 col Grifone. Esose le pretese del Genoa per privarsi del suo capitano e leader difensivo, 2,5 milioni con annessi lauti bonus. La proposta di un prolungamento annuale al calciatore potrebbe celare l'intento di acquisire un maggiore potere contrattuale e negoziale in un'eventuale trattativa per la cessione. La forbice tra Palermo e Genoa è ancora sostanziale, ma non del tutto impossibile da colmare. Lo svincolato Cistana resta una prima alternativa di livello, ma sull'ex Brescia si concentrano le attenzioni anche di altre società cadette.

PALUMBO E GLI ALTRI - Questa dovrebbe essere la settimana di Palumbo. Anche in questo caso, una trattativa già definita in tempi non sospetti ha smarrito fluidità per una criticità imponderabile. Ovvero, la riluttanza di Saric, questione di principio, ad accettare la destinazione Modena. Il cartellino dell'italobosniaco costituiva conguaglio, sotto forma di contropartita tecnica, da aggiungere a 1,3 cash per i canarini. Forte dell'intesa già ultimata con l'entourage del trequartista scuola Napoli, il Palermo aveva inserito nell'operazione il cartellino di Di Mariano per ovviare al problema. L'esterno offensivo palermitano non ha ancora trovato l'intesa economica e contrattuale con la società emiliana, al contempo, la posizione di Saric si sarebbe ammorbidita, ma il Modena non sarebbe, comprensibilmente, più così convinta di accogliere l'ex Ascoli. Prossime ore decisive, ma l'affare non sembra minimamente in discussione. Da definire le modalità dell'operazione, ma l'estroso e tecnico classe 1996 sarà un giocatore del Palermo auspicabilmente entro la fine della settimana appena iniziata.

USCITE - Verre piace al Pescara, si lavora per un trasferimento a titolo definitivo in abruzzo dell'ex Sampdoria, Nikolaou vestirà la maglia del Bari con la formula del prestito secco. Ai biancocelesti di Vivarini interessa anche Sebastiano Desplanches, sul cui cartellino il Palermo vorrebbe mantenere il controllo. Il portiere dell'Italia Under 21 andrà a forgiare le sue eccellenti potenzialità in prestito, salvo non giunga sulla scrivania di Osti una proposta indecente per rilevare a titolo definitivo il suo cartellino. Inzaghi valuterà Gomis, in attesa che osti ripristini i contatti con il Como per Audero. L'interesse dell'Avellino per Insigne pare essere scemato dopo qualche titubanza di troppo da parte del calciatore. Corona completerà il ritiro sotto gli occhi di Inzaghi, con Pescara, Modena, Reggiana e Spezia che monitorano con attenzione la crescita del giovane e talentuoso attaccante palermitano. Inamovibile il trio offensivo composto dai totem Brunori e Pohjanpalo e il francese Le Douaron, Palermo alla ricerca di un jolly d'attacco versatile e di prospettiva, capace di giocare sia da elastico sia da aculeo di un possibile tridente. Inzaghi appare ad oggi soddisfatto del roster in mediana, con Ranocchia, Segre, Blin e Gomes che sembrano fornire garanzie, ognuno con peculiarità ed attitudini diverse. Attenzione alle possibili evoluzioni nei prossimi giorni anche in questo reparto, poiché lavoro sul campo e qualche sirena significativa di mercato potrebbero generare movimenti di rilievo anche in zona nevralgica.