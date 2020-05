Coronavirus, Ulivieri: “La nostra posizione rimane la stessa. Si riparte solo in sicurezza”

La parola a Renzo Ulivieri.

Concessosi per un’intervista ai microfoni di Radio Marte, il presidente dell’AssoAllenatori ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito ai nuovi contagi riscontrati, dopo i primi test in vista della ripartenza, in Serie A: “Se mettiamo in quarantena tutta la squadra ogni volta che spunta fuori un nuovo contagiato, allora è inutile ripartire. La nostra posizione? La solita di sempre. Se ci sono le condizioni, in totale sicurezza, siamo per riprendere a giocare. Ma dobbiamo alzare il livello di sicurezza al massimo possibile. Come noi, anche i calciatori sono della stessa idea, vogliono che la salute sia tutelata. Il calcio è ovviamente uno sport di contatto, ma facendo tamponi regolari sembra che avremo meno possibilità di contagio rispetto ad altre categorie di lavoratori. Non so che percentuale di ripartenza ci sia al momento, oggi doveva esserci un consiglio federale che è stato rimandato proprio per fare ulteriori accertamenti“.

