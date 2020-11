Coronavirus, tegola per la Roma: Dzeko è risultato positivo

Edin Dzeko positivo al Coronavirus.

Tegola per la Roma guidata dal tecnico Paulo Fonseca. Dopo il 5-0 rifilato al Cluj in Europa League, oggi è arrivata una brutta notizia per il club giallorosso. Il centravanti bosniaco dei capitolini, infatti, è risultato positivo al Coronavirus dopo gli ultimi tamponi effettuati nel gruppo squadra. Ad annunciarlo è lo stesso attaccante sul proprio profilo Instagram: “Ciao a tutti, purtroppo sono positivo al Covid19 e come sapete dovrò rispettare il periodo di quarantena. Voglio tranquillizzare tutti quelli che mi conoscono, fortunatamente non ho sintomi particolari. Per alcuni giorni sarò costretto a rimanere distante dai miei compagni, ma con la mente e con il cuore starò con loro, a cominciare da domenica: daje ragazzi. Forza Roma“.

