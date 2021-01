Coronavirus, Spadafora frena: “Stadi con pubblico? Molto difficile in questa stagione”

Parola a Vincenzo Spadafora.

Il Ministro dello Sport, intervenuto ai microfoni di ‘Titolo V’, in onda su Rai 3, è tornato a parlare della possibile riapertura degli stadi, facendo il punto della situazione sul mondo sportivo italiano che continua a fare i conti con l’emergenza Coronavirus.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Purtroppo, penso che sia davvero difficile vedere riaperti gli stadi per questa stagione – ha sottolineato Spadafora -. Pensare di avere un numero molto elevato di persone che vanno in una stessa direzione è molto complicato in queste condizioni. Il DPCM scade a marzo, ma credo che a prescindere dalla situazione bisognerà prima pensare allo sport di base, poi eventualmente ad aperture parziali degli impianti”, ha concluso il Ministro dello Sport.