Coronavirus, Spadafora apre all’aumento di spettatori negli stadi: “Dal prossimo 8 ottobre potrebbe cambiare qualcosa”

Il Ministro dello Sport ha confermato che almeno fino alla pausa per le Nazionali gli impianti sportivi potranno essere riempiti con un massimo di mille spettatori. Le cose potrebbero cambiare dal prossimo 8 ottobre quando verrà varato il nuovo Dpcm e di conseguenza ci potrà essere una progressiva riapertura degli stadi. Le sue parole nel corso dell’audizione presso la commissione cultura della Camera.

“In questo momento non possiamo andare oltre le mille persone, ma a partire dall’8 ottobre faremo il possibile per riaprire gli stadi progressivamente. Lavoreremo a stretto contatto con la Conferenza-Stato-Regioni, valutando tutti gli aspetti, come ad esempio il flusso di persone all’ingresso e all’uscita. In questo momento in cui tanti Paesi hanno un numero molto elevato di contagi, noi puntiamo a non eguagliarli e perciò non era possibile aprire lo stadio a più persone”.

