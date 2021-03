Coronavirus Sicilia, il bollettino del 9 marzo 2021: 595 nuovi casi, tasso di positività al 2,6 %

Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a martedì 9 marzo 2021. Al momento gli attuali positivi nell’Isola sono 14.202 di cui 13.425 in isolamento domiciliare, 139.024 i guariti in totale.665 i ricoverati in ospedale, 112 in terapia intensiva. Sono 18 le nuove vittime da Covid-19. Il tasso di positività adesso è al 2,6 %, in lieve calo rispetto a ieri (-01%)

I casi città per città.

Palermo 295, Catania 106, Messina e Siracusa 44, Trapani 14, Ragusa 30, Caltanissetta 25, Agrigento 36, Enna 1.