Coronavirus Sicilia, il bollettino del 4 febbraio 2021: 789 nuovi casi, 24 i morti. In calo i positivi, la situazione a Palermo…

I tamponi effettuati sull’isola sono stati 22.377, il rapporto tra positività e casi effettuati è del 3,5%, resta ben al di sotto della media nazionale che si è mantenuto intorno al 5%.

Di seguito il quadro riepilogativo della situazione epidemiologica in Sicilia, aggiornato a oggi giovedì 4 febbraio, in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dal Ministero della salute.

Attuali positivi: 40.654 (-468)

Deceduti: 3.603 (+24)

Dimessi/guariti: 95.271 (+1.233)



Ricoverati totali: 1.473 (-37)

Ricoverati in terapia intensiva: 187 (-6)



Totale casi: 139.528 (+789)

Tamponi: 1.885.970 (+22.377) –> si contano anche i tamponi rapidi

In merito ai nuovi casi di contagio nelle nove Province siciliane, resta in testa Palermo con 315 casi, seguita daCatania con 211, Siracusa 63, Trapani 61, Messina 49, Caltanissetta 36, Agrigento 34, Ragusa ed Enna 10.