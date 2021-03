Coronavirus Sicilia, il bollettino del 19 marzo 2021: 859 nuovi casi, la situazione a Palermo

Sono 859 i nuovi casi di positività al Coronavirus emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore. 23.761 i tamponi processati tra molecolari e test rapidi.

Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a venerdì 19 marzo 2021. Il rapporto tra contagiati e tamponi sale al 3,6% . 726 (-5) sono le persone ricoverate con sintomi in ospedale, di cui 121 (+4) in terapia intensiva. 14.973 sono le persone in isolamento domiciliare. I nuovi decessi sono 15, mentre i guariti salgono a 144.162. Ad oggi le vittime del virus sono 4.412 (+15).

Di seguito la situazione contagi nelle maggiori città.

Palermo 370, Catania 90, Agrigento 61, Siracusa 58, Enna 32, Ragusa 55, Caltanissetta 75, Messina 81, Trapani 37.