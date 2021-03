Coronavirus Sicilia, il bollettino del 17 marzo 2021: 782 nuovi casi, la situazione a Palermo

Sono 782 i nuovi casi di positività al Coronavirus emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore. 26.527 i tamponi processati tra molecolari e test rapidi.

Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a mercoledì 17 marzo 2021. Il rapporto tra contagiati e tamponi sale al 2,9% Al momento, gli attuali positivi nell’Isola sono 14.965 . 734 sono le persone ricoverate con sintomi in ospedale, di cui 116 in terapia intensiva (+3). 14.115 sono le persone in isolamento domiciliare. I nuovi decessi sono 12, mentre i guariti appena 76. Ad oggi sono 162.710 i siciliani contagiati dal virus, 4.383 le vittime e 143.362 i guariti.

Di seguito la situazione nelle maggiori città

352 a Palermo, 166 a Catania, 65 a Siracusa, 46 a Enna, 42 a Ragusa, 35 ad Agrigento e Caltanissetta, 25 a Messina e 16 a Trapani.