Coronavirus Sicilia, il bollettino del 17 luglio: superati i 400 casi

I dati, aggiornati ad oggi sabato 17 luglio, relativi alla situazione epidemiologica sull'Isola

Sono 431 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia. 3.176 i tamponi processati, il tasso di positività scende al 3,3%. Anche oggi non si registrano morti per Covid. 143 i pazienti ricoverati nei reparti ordinari, 1 in meno rispetto a ieri, e 23 invece quelli in terapia intensiva, senza nessun nuovo ingresso nelle ultime 24 ore. Gli attuali positivi sono 4787, con una crescita di +378; 4621 quelli in isolamento domiciliare. I guariti sono 53, per un totale di 224.299. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.