Coronavirus Sicilia, il bollettino del 12 giugno: 263 nuovi casi, 3 morti

I dati aggiornati ad oggi, sabato 12 giugno, relativi alla situazione epidemiologica sull'Isola

E' di 263 il totale dei casi registrati nelle ultime 24 ore sull'Isola. I morti sono stati invece 3, a dispetto dei 4 di ieri, con il totale delle vittime siciliane del virus sale a 5.900. In ospedale ci sono 369 persone, 43 delle quali in rianimazione. I guariti sono stati 426 e dunque al momento in Sicilia ci sono 6.698 positivi, dei quali 6.329 in isolamento domiciliare. I tamponi processati sono stati 13.929 (ieri 13.367 ) e dunque il tasso di positività si attesta sul 1,88% (ieri 2.04%). E' quanto si evince dal bollettino del ministero della Salute diramato oggi.