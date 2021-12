Coronavirus Sicilia, bollettino 1 dicembre: 729 nuovi casi, 9 i decessi

I dati legati al bollettino epidemiologico relativo all'emergenza da coronavirus in Sicilia, aggiornato a mercoledì 1 dicembre 2021

Sono 729 i nuovi casi di Covid in Sicilia nelle ultime 24 ore, in netto aumento rispetto a ieri, quando erano stati 545. Nove le vittime, stabili a 351 le ospedalizzazioni. Sul fronte ospedaliero restano 351 i ricoverati, esattamente come ieri; in terapia intensiva sono 43, anche in questo caso lo stesso numero di ieri.