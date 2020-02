Coronavirus, si ferma la Serie A: il ministro Spadafora conferma il rinvio di tre gare a data da desstinarsi

Si ferma anche la Serie A.

L’emergenza legata al Coronavirus con i conseguenti contagi avvenuti principalmente in Lombardia e Veneto ha costretto il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, a sospendere momentaneamente tutte le attività sportive in programma nel weekend. Rinviate a data da destinarsi quindi Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari e Inter-Sampdoria. Il premier Giuseppe Conte ha dichiarato quanto segue: “Il ministro Spadafora ha già annunciato la determinazione a sospendere tutte le attività sportive programmate per domani in Veneto e in Lombardia”.

A confermare la decisione presa dal ministro dello Sport ci sono le parole del sindaco di Milano, Giuseppe Sala.

“Dal Consiglio dei Ministri riceviamo alcune prime istruzioni relative a misure da applicare a Milano. La partita Inter-Sampdoria di domani sera verrà dunque rinviata, così come tutti gli altri eventi sportivi programmati”.