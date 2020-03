Coronavirus, primo giocatore positivo anche in Cina: Fellaini trasportato in ospedale

Si allunga la lista di giocatori che hanno contratto il Covid-19.

Primo caso di positività anche in Cina. Si tratta del centrocampista belga dello Shandong Luneng, Marouane Fellaini. A rassicurare i suoi fan – a poche ore dalla diffusione della notizia – è lo stesso ex Manchester United, attraverso un post pubblicato tramite il suo profilo Instagram.

“Cari amici, mi sono sottoposto al test per il Coronavirus e sono risultato positivo. Grazie ai tifosi, allo staff medico e al club per il loro interesse e attenzione. Seguirò le cure e spero di tornare a giocare il più presto possibile. Per favore, restate al sicuro”