Coronavirus Palermo, morti in aumento: al cimitero dei Rotoli 474 bare in attesa

Continua l’emergenza da Coronavirus.

Nel capoluogo siciliano aumentano ancora i decessi per il Covid-19 e il caos al cimitero dei Rotoli sembra non terminare. Nella giornata del 15 novembre, nel deposito del campo santo c’erano 474 feretri in attesa di sistemazione. L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta che sono circa 80 gli ingressi di feretri a settimana, una ventina in più della normale media. Una gestione, si ricorda, che in passato aveva fatto discutere, soprattutto durante l’ultima estate al termine del lockdown generalizzato in Italia.

