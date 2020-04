Coronavirus: ospedale Giglio di Cefalù avvia teleconsulti gratuiti. I dettagli

Teleconsulti gratuiti con gli specialisti per andare incontro alle esigenze dei propri pazienti.

In un momento in cui l’Italia è barricata in casa a causa dell’emergenza Coronavirus, la Fondazione Giglio di Cefalù, dà ai propri pazienti la possibilità di effettuare consulti gratuiti con i medici della struttura attraverso la piattaforma ‘ultraspecialisti.com’ senza doversi dunque recare in ospedale. Per accedere al servizio basta registrarsi alla piattaforma, accedere ad un’area riservata alla Fondazione, selezionare il tipo di consulto medico e caricare eventuali esami diagnostici e clinici di cui si dispone.