Coronavirus, nuovo decreto: 7 e 8 gennaio gialli, 9 e 10 arancioni. Ecco le regole in vigore fino al 15 gennaio

Al via con un nuovo decreto.

Nella notte tra il 4 ed il 5 gennaio il Consiglio dei Ministri ha approvato un ulteriore decreto-legge contenente disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. La nuova stretta del Governo durerà fino al 15 gennaio, quando dovrà essere approvato un nuovo Dpcm. Sarà una settimana di limitazioni che serviranno anche a testare il nuovo sistema di valutazione per dividere l’Italia in diversi colori, che corrispondono alle fasce di rischio epidemiologico.