Coronavirus, Neymar nella bufera per il mega-party in Brasile. Gli organizzatori: “Invitate solo 150 persone e nel rispetto delle norme”

Neymar ancora nella bufera.

500 invitati per una feste di 5 giorni. Nonostante manchi ancora qualche giorno a Capodanno, Neymar, è già nell’occhio del ciclone per un party di fine anno. Il giocatore infatti avrebbe organizzato un mega evento invitando ben 500 persone per la notte del 31 dicembre. A darne notizia è “O Globo”, secondo cui, l’ex Barcellona, avrebbe fatto costruire una discoteca per ospitare tutti gli invitati. Il party, che sarebbe stato blindato e senza cellulari, avrebbe avuto una durata di ben 5 giorni. Una notizia che ha indignato il Brasile, attualmente terzo paese al mondo per numero di contagi.

Dopo le polemiche nate a seguito alla festa di fine anno di Neymar, puntale è arrivata la risposta dell’agenzia responsabile dell’evento, “Agência Fábrica” che ha precisato che gli invitati fossero soltanto 150, non 500 come riportato dalla stampa locale. “L’evento – viene sottolineato infine – si svolge nel rispetto di tutte le norme sanitarie stabilite dagli enti pubblici”.