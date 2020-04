Coronavirus, Lo Presti: “Il nostro obiettivo è finire i campionati, ecco quando pensiamo di ripartire”

Parola a Santino Lo Presti.

L’epidemia Coronavirus, in queste settimane, ha delineato un quadro sanitario estremamente complesso in tutta Europa e, in particolare, in Italia, dove continuano a registrarsi dati drammatici, in termini di soggetti contagiati e deceduti. Il Governo , al fine di contrastare l’ulteriore diffusione del Covid-19, ha adottato rigidi provvedimenti volti ad evitare assembramenti e a ridurre al minimo i contatti sociali. I provvedimenti istituzionali hanno avuto importanti ripercussioni anche sul mondo dello sport, dove le attività agonistiche sono state bloccate fino a data da destinarsi nel pieno rispetto delle norme ministeriali. Una contromisura rigorosa ma necessaria che ha messo un punto di domanda sulle sorti dei campionati.

Dubbiose e titubanti, le 12 società di Eccellenza, nei giorni scorsi hanno chiesto alla Lega Sicula, attraverso una lettera, che l’attuale stagione venga dichiarata conclusa. Sulla delicata questione si è soffermato il presidente del Comitato Regionale Figc, intervenuto ai microfoni de ‘La Gazzetta del Sud’: “Teniamo sempre in considerazione le opinioni delle società e ci confrontiamo spesso. In ogni caso, noi stiamo facendo le nostre valutazioni. Premesso ciò, le decisioni spettano agli organi federali e, in questo caso, alla Figc e poi alla Lnd. A breve, risponderemo alla lettera delle società diEccellenza. Io sostengo che non bisogna mollare e bisogna ripartire ancora più determinati, ma in questo momento non possiamo sbilanciarci su una ripresa più o meno vicina. Stiamo valutando determinate ipotesi e strategie varie. Ma occorrono determinate condizioni di sicurezza. La salute e la priorità assoluta. Dobbiamo ripartire quando avremo la certezza di poterlo fare con le giuste garanzie“.

“I campionati vanno portati a termine e i verdetti debbono essere dati dal rettangolo di gioco – ha proseguito Lo Presti -. Non ci sono altre scorciatoie. Non si possono prendere altre decisioni non suffragate da norme. Aspettiamo le decisioni dagli organi superiori. Non stiamo con le mani in mano, quando ci saranno determinate garanzie di sicurezza completeremo tutto, campionati e Coppe. Un’idea praticabile sarebbe quella di riprendere la parte finale di questa stagione anche a settembre e completare tutto entro ottobre. Ma, attenzione, tutto dipenderà sempre dallo scenario che avremo di fronte”.

La stagione 2020-21: “Una possibilità è quella di far coincidere la prossima annata agonistica con l’anno solare. Cioè, si potrebbe partire a gennaio e si concluderebbe tutto entro giugno, giocando regolarmente le domeniche e sfruttando due turni infrasettimanali al mese. È un pensiero. Uno scenario che potrebbe anche avere concreta attuazione. In questo momento però non ci sono certezze. Di nessun tipo. Tranne l’orientamento e la volontà a riprendere i campionati. Ma dobbiamo aspettare e augurarci tutti che, al più presto, possa concludersi questa emergenza sanitaria e guardare al futuro con grande fiducia e speranza”, ha concluso.