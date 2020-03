Coronavirus, l’iniziativa del Palermo: “Alle 15 affacciamoci al balcone e cantiamo il nostro inno”

Nuova iniziativa in casa rosanero.

Mercoledì sera, il premier Giuseppe Conte da Palazzo Chigi ha annunciato misure più stringenti, che tutti i cittadini devono rispettare, da nord a sud, per contrastare l’avanzata del Covid-19. Il nuovo decreto, infatti, prevede la chiusura di negozi, bar e ristoranti. Saranno inoltre limitati gli spostamenti delle persone solo ed esclusivamente alle esigenze davvero indispensabili come spesa e farmaci, oltre che per esigenze di lavoro, motivi gravi e di salute. Dopo la richiesta arrivata dalla Lombardia, dunque, il Governo ha dunque deciso di inasprire le disposizioni relative a tutta la penisola che rimarrà ‘zona protetta’ fino a data da destinarsi.

In seguito a queste nuove indicazioni e ai primi contagi in Serie A e non solo, anche il nuovo Palermo targato Hera Hora ha deciso di procedere con l’immediata sospensione degli allenamenti per 7 giorni, salvo successive indicazioni. La situazione, dunque, si fa sempre più faticosa ma la società del duo Mirri-Di Piazza per cercare di alleggerire il peso di questo isolamento forzato, ha deciso di coinvolgere la tifoseria palermitana in un grande grido di speranza, che invoca il ritorno alla normalità. Sul proprio account ‘Instagram’, infatti, il club rosanero ha chiamato a raccolta tutti i supporters, invitandoli a radunarsi alle 15.00 – ognuno nei propri balconi -, per cantare l’inno del Palermo, così da essere tutti un po’ meno soli: “Cari tifosi, è dura senza le partite in questi giorni. Allora oggi, domenica, alle 15, proprio nel momento in cui di solito siamo sugli spalti a salutare l’ingresso in campo delle nostre aquile, affacciamoci al balcone e cantiamo il nostro inno. Sarà un momento per dire che in quella casa vive un vero tifoso rosanero e che presto torneremo ad abbracciarci sugli spalti. RIPRENDETEVI CON IL VOSTRO SMARTPHONE e condividete sui social il vostro coro. Taggate i nostri profili su Facebook e Instagram. Fatevi vedere! Ce ne ricorderemo per sempre”.

