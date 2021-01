Coronavirus, l’annuncio di Conte: “Un milione di vaccini inoculati in Italia. Noi primi in UE”

“Un milione di italiani ha ricevuto il vaccino anti Covid 19. Un sentito ringraziamento ai cittadini e al nostro Ssn per la risposta straordinaria. L’Italia è prima in Ue per numero di persone vaccinate”.

E’ questo l’annuncio del presidente del Consiglio Giuseppe Conte che, tramite i propri canali ufficiali, ha reso noti i dati sui vaccini nel nostro Paese: attualmente primo in Europa per numero di dosi inoculate.

“Un dato incoraggiante che ci spinge ad andare avanti così, mantenendo sempre alta la guardia“, ha concluso Conte.