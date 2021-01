Coronavirus, la variante brasiliana è arrivata in Italia: scoperto il primo caso a Varese

Primo caso della variante brasiliana in Italia.

Un uomo di Varese, rientrato nei giorni scorsi dal Brasile, è risultato positivo al tampone disposto da ATS Insubria in ottemperanza alla recente Ordinanza ministeriale del 16 gennaio: il soggetto, che attualmente è in buone condizioni di salute, è stato ricoverato in via del tutto precauzionale per accertamenti presso il reparto di malattie infettive, dove in questo momento è in corso di valutazione specifica in raccordo con la Direzione Welfare di Regione Lombardia e l’Istituto Superiore di Sanità.

Crisi di Governo, Conte al capolinea: domani mattina Cdm, poi il Premier al Quirinale per dimettersi

L’Istituto superiore di sanità, sta aspettando di ricevere il campione proveniente da Varese per poter completare la sequenza dell’intero genoma al fine di confermare che si tratti proprio della “variante brasiliana” come emerso dalle prime analisi. Nel frattempo, i familiari dell’uomo sono stati sottoposti in sorveglianza da ATS e sono state avviati gli accertamenti conseguenti.