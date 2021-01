Coronavirus, la Sicilia verso la zona arancione: da domenica le regioni cambiano di nuovo colore

Sicilia verso la zona arancione.

I numeri dei nuovi positivi continuano a calare. Domenica, dopo 15 giorni di semi-reclusione, la nostra regione potrebbe dunque passare da rossa ad arancione. Le ultime ordinanze sono state firmate il 17 gennaio 2021 e hanno fatto entrare in seconda fascia Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle d’Aosta e in area rossa le Regioni Lombardia, Sicilia e la Provincia Autonoma di Bolzano. Adesso, però, le cose potrebbero ben presto cambiare.

«Auspichiamo di uscire dalla zona rossa il 31 gennaio. Ancora qualche ora ancora e scopriremo se l’indice Rt, come appare dalla riduzione dei contagi in Sicilia, ci permetterà di condividere col governo centrale il possibile declassamento del rischio della regione» ha poi spiegato meglio l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, in Parlamento a proposito della situazione pandemica nell’isola.