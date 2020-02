Coronavirus, la decisione del Milan: chiusi store, biglietteria e museo. I dettagli

Nuova decisione del Milan.

A causa dell’emergenza sanitaria legata al Coronavirus, arrivato in Italia già da qualche giorno insieme alle notizie relative ai primi contagi nel territorio nostrano, quattro partita di Serie A sono state rinviate in via precauzionale. Si tratta di Inter-Samp, Atalanta-Sassuolo, Hellas Verona-Cagliari e Torino-Parma. Per far fronte all’emergenza, il Milan, ha deciso di adeguarsi alle disposizioni della Regione Lombardia. Nella giornata di domani infatti, chiudera’ lo store, le biglietterie e il Museo presenti nella sede di via Aldo Rossi. A San Siro, invece, saranno sospese le visite e i tour dello stadio.