Coronavirus Italia, Rezza e Locatelli spiegano: “Immunità di gregge? Ecco quanti vaccini servono per averla”

Il vaccino anti Coronavirus sembra ormai prossimo alla diffusione.

Il direttore della Prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza, in occasione della conferenza stampa al Ministero della salute, ha parlato insieme a Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità. Entrambe le figure istituzionali hanno approfondito la questione vaccino sulla pandemia globale da Covid-19: “Grosso modo almeno tra 60% e 70% della popolazione dovrebbe essere vaccinata contro il SarsCov2 per ottenere l’immunità di gregge, ciò vuol dire vaccinare 42 milioni di italiani. Quando parlo di immunità di comunità non parlo di soglia per l’eradicazione, ma soglia per evitare la circolazione quindi per evitare ondate epidemiche“.

