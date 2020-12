Coronavirus Italia, il bollettino dell’11 dicembre: 18.727 nuovi casi, le vittime sono 761

La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono 18.727 i nuovi positivi ai test per il coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 761. In totale in casi in Italia sono arrivati a quota 1.805.873, le vittime sono 63.387.

Attuali positivi: 36.410 (-559)

Deceduti: 1.923 (+28)

Dimessi/guariti: 38.033 (+1.530)

–

Ricoverati totali: 1.477 (-62)

Ricoverati in terapia intensiva: 197 (=)

–

Totale casi: 76.366 (+999)

Totale tamponi: 1.066.271 (+9.534)