Coronavirus Italia, il bollettino del 12 giugno: 1.723 i nuovi casi, 52 i morti

E' di 1.723 il totale dei nuovi casi registrati sull'Isola, ieri erano stati 1.901. 52 le vittime in un giorno, a dispetto dei 69 di ieri. I casi dall'inizio della pandemia salgono così a 4.243.482, i decessi a 126.976. I dimessi e i guariti sono invece 3.954.097, con un incremento di 4.500 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi scendono a 162.409. Al momento 574 pazienti sono ricoverati in terapia intensiva per il Covid. Gli ingressi giornalieri sono stati 25. E' quanto si evince dal bollettino odierno diramato dal ministero della Salute.