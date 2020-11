Coronavirus Italia, Boccia avverte: “Altre zone rosse? Rispondo così”

Francesco Boccia e le nuove zone rosse.

Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie è intervenuto ai microfoni di “Oggi è un altro giorno”, in onda su Rai 1, per parlare della situazione in Italia in merito all’emergenza Coronavirus. “Non escludo che nei prossimi giorni ci possano essere altre Regioni in zona rossa. Il dibattito sul cenone di Natale in questo momento è surreale, semplicemente lunare. Calabria? Il piano Covid c’è – spiega Boccia -, il ministero della Salute si è espresso, il presidente Antonino Spirlì sa che stiamo lavorando sull’emergenza insieme. Stiamo collaborando con la Protezione civile, con le aziende ospedaliere, con il personale che non ha mai smesso anche in Calabria di lavorare“.

