Coronavirus, Infantino: “Sto meglio, ma ho ancora dei sintomi”

Gianni Infantino e il Coronavirus.

I contagi da Covid-19 non si fermano e pochi giorni fa la pandemia mondiale ha colpito anche all’interno della Fédération Internationale de Football Association – la Federazione internazionale di calcio – . Gianni Infantino, presidente della FIFA, è risultato positivo al Coronavirus. Nella giornata odierna, così come riporta l’Ansa, proprio il numero uno della Federazione ha parlato delle sue condizioni dall’isolamento in cui si trova per la sua positività al virus: “Ho ricevuto così tanti messaggi e lettere negli ultimi giorni, vorrei ringraziare tutti sinceramente per il loro sostegno, che è davvero toccante. Grazie dal profondo del mio cuore. Sto meglio, ma ho ancora alcuni sintomi lievi“.

VIDEO Real Madrid-Inter, Zidane: “Sarà come una finale, la squadra di Conte gioca bene a calcio”