Coronavirus in Italia, il calcio si ferma: rinviata Ascoli-Cremonese e altre 88 partite. I dettagli

Lo sport si ferma.

Due morti e oltre trenta casi di contagio tra Lombardia e Veneto: è questo fin qui il bilancio della diffusione del Coronavirus in Italia. Un’emergenza che ha indotto diverse società a rinviare le partite in programma nel weekend. Tra queste, anche Ascoli-Cremonese, match originariamente in programma questo pomeriggio alle ore 15 allo Stadio “Del Duca”. La sfida è stata rinviata a data da destinarsi in seguito al caso di Coronavirus scoperto nella notte a Cremona.

Sono, invece, 88 le gare dei campionati dilettanti rinviate in Lombardia, dall’eccellenza alle juniores femminili fino alle giovanili. Dopo il rinvio della sfida di Serie C Piacenza-Sambenedettese, anche Mantova-Fanfulla (Girone D di Serie D) è stata rinviata a data da destinarsi, così come Prato-Fiorenzuola e Caravaggio-Crema valide per il campionato Juniores nazionale, e Cremonese-Brescia del campionato Primavera 2 in programma oggi alle 14.30. Non si giocheranno nemmeno Progresso-V.Carpaneto e Crema-Forlì di Serie D.

Allo stato attuale la situazione è in evoluzione e anche altri match potrebbero essere rinviati nelle prossime ore. Seguiranno aggiornamenti…