Coronavirus, il Palermo promuove ‘Immuni’ contro la diffusione del Covid-19: il comunicato

“Il Palermo conferma l’impegno nel contrasto alla diffusione del virus Covid 19 e sostiene la Lega Pro, che fin dall’inizio dell’emergenza ha dimostrato sensibilità e reattività, anche offrendo la propria disponibilità alle Autorità nazionali e locali”. Inizia così il comunicato diramato dal Palermo sul proprio sito di riferimento, che promuove Immuni contro la diffusione del Coronavirus.

“Per questo la Società intende contribuire a sensibilizzare i propri tifosi a favore della conoscenza e la diffusione dell’applicazione Immuni, promossa dal Ministero della Salute quale supporto tecnologico per il tracciamento dei contatti e per limitare la diffusione del virus – prosegue -. Un contributo semplice alla portata di tutti, ma anche uno strumento prezioso nella prevenzione, un alleato in più in questa lotta che ci vede tutti coinvolti”, si legge.