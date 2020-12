Coronavirus, Ghirelli: “Giocare senza pubblico non è più sostenibile, la Lega Pro ha bisogno di liquidità”

Parola a Francesco Ghirelli.

Il Presidente della Lega Pro, intervenuto ai microfoni di ‘Agorà’ – in onda su Rai 3 -, è tornato a parlare della pesante situazione economica e finanziaria in Serie C, facendo il punto della situazione sul mondo sportivo italiano che continua a fare i conti con la pesante emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Ho molto apprezzato le parole del Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora (LEGGI QUI), sono certo che presto si trasformeranno in fatti concreti – ha affermato il presidente della Lega Pro -. Confidiamo di trovare strumenti concreti di sostegno nel decreto ristori di gennaio. Per le società di Lega Pro continuare a giocare in queste condizioni e senza pubblico non per niente facile, anzi direi che non è più sostenibile. Il Governo conosce bene le nostre difficoltà e le nostre necessità. La nostra categoria ha bisogno di misure di liquidità, economiche e fiscali”, ha concluso Ghirelli.