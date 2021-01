Coronavirus, Crisanti e le norme dell’estate 2021: “Bar, ristoranti e spiagge, ora sarà tutto diverso”

“Estate 2021? Sarà tutto diverso dal solito”.

Ha esordito così il noto virologo Andrea Crisanti intervenuto ai microfoni di Rai Radio1 nel corso della trasmissione ‘Un Giorno da Pecora’.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

“La prossima estate dovremo essere più cauti rispetto allo scorso anno, speriamo di poter andare in spiaggia. La suddivisione in zone ci lascerà in questa situazione intermedia, con questo numero di casi abbastanza elevati accompagnati da una mortalità non indifferente”.

Coronavirus, la Sicilia verso la zona arancione: da domenica le regioni cambiano di nuovo colore

“Ci dovremo abituare a vedere circa 300 morti al giorno – ha continuato – numeri un pò più bassi che vedremo tra un paio di settimane. Andremo avanti con le zone fino a che non ci sarà l’impatto del vaccino, quindi verso settembre-ottobre”, ha concluso Crisanti.