Coronavirus, clamoroso De Luca: “Quest’anno Natale e Capodanno non esistono, bisogna ammetterlo!”

“Dobbiamo avere il coraggio di dire che quest’anno Natale e Capodanno non esistono, altrimenti andiamo al disastro”.

Ha esordito così il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, nella consueta diretta Facebook del venerdì, a proposito dell’attuale situazione Coronavirus in vista delle imminenti festività.

“In queste due settimane ci giochiamo il futuro del nostro Paese. Dobbiamo avere la forza di resistere oggi a tutte le demagogie. La Campania chiede provvedimenti più rigorosi, è contraria al rilassamento, all’apertura della mobilità, a tutte le manfrine a cui stiamo assistendo, comuni piccoli, comuni grandi, cosa dobbiamo fare a Natale. Siamo in guerra e abbiamo di fronte un mese di gennaio che è decisivo per due ragioni – ha proseguito il Governatore della Campania -. La prima è il picco influenzale, la seconda è perché se abbiamo una ripresa forte di contagio ed esplosione di influenza normale, non avremo la possibilità di fare la vaccinazione anti-Covid. Se gennaio non è sotto controllo, a catena avremo prolungamento problema contagi per mesi e mesi. È per questo che dobbiamo avere la forza di essere rigorosi al massimo”, ha concluso De Luca.