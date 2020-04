Coronavirus, Cellino minaccia: “Non torneremo in campo”. La proposta della FIGC, Brescia e Atalanta al Barbera

“Io abito a Brescia e vi auguro di non vivere mai con il Covid-19. Nelle altre parti d’Italia non se ne rendono conto. A me non frega niente di andare in Serie B, ci vado anche domani mattina e senza fare causa a nessuno“.

Massimo Cellino non ha dubbi, impossibile tornare in campo se prima non viene superata definitivamente la ‘battaglia‘ contro il coronavirus. Il presidente del Brescia ha anche minacciato di non far più scendere la squadra in campo. L’edizione odierna de Il Giornale di Brescia, rivela, inoltre, che qualora il numero uno delle Rondinelle dovesse realmente non far far disputare le gare ai suoi rischia di perdere l’affiliazione, secondo quanto disciplinato dall’articolo 16 delle Noif.