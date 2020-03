Coronavirus, buone notizie per Florenzi: risultato negativo al tampone

Alessandro Florenzi tira un sospiro di sollievo.

Buone notizie per il mediano del Valencia, Alessandro Florenzi, in ansia per le sue condizioni di salute a seguito della notizia relativa al massiccio numero di contagi riscontrato tra i tesserati del club spagnolo dopo la sfida di Champions del 19 febbraio scorso svoltasi a Milano.

L’ex capitano della Roma, risultato negativo al tampone a cui era stato sottoposto nei giorni scorsi, non rientrata dunque in quel 35% di giocatori del Valencia contagiati. Malgrado non sia risultato positivo al Covid-19, il terzino, dovrà comunque osservare – come da prassi – un periodo di isolamento.