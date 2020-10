Coronavirus, anche Ronaldinho positivo al tampone: “Sono asintomatico, sto bene”

Anche Ronaldinho positivo al Covid-19.

Attraverso un post pubblicato sui propri social, l’ex Milan Ronaldinho, ha annunciato di essere risultato positivo al Coronavirus. Il giocatore, all’interno dello stesso post, ha comunque voluto rassicurare i fan sul suo stato di salute. “Sto bene, sono asitnomatico ma per il momento dovremo rinviare l’incontro. Presto saremo insieme” il messaggio dell’ex Barcellona che, proprio in queste ore, era atteso a Belo Horizonte per un evento.

Ora Ronaldinho, così come da protocollo, osserverà il periodo di isolamento in un hotel nella capitale del Minas Gerais.