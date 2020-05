Sampdoria, ag. Ekdal: “Coronavirus e calciomercato, ecco cosa accadrà. Per chi non riparte conseguenze importanti”

La parola a Martin Klette.

L’agente di Albin Ekdal, centrocampista della Sampdoria, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Tuttomercatoweb, facenndo il punto della situazione sull’emergenza Coronavirus in Svezia: “E’ difficile dire come e quanto la pandemia influenzerà il prossimo mercato. Credo che i club saranno più oculati, che si prenderanno meno rischi. Certo, dipenderà dalla Nazione e da che supporto finanziario e normativo ci sarà da parte dei governi, della Federazione, delle Leghe. Qui, per esempio, non si è ancora ripartiti e questo influenza sia il capitolo dei diritti tv e dunque le finanze dei club. Trasferimenti internazionali? In generale, proprio per i motivi detti precedentemente e per le problematiche economiche piuttosto che per altri fattori. Gli attori del calcio e del mercato sono in attesa. E’ come aver premuto pausa in un CD. Adesso ci occupiamo della quotidianità delle cose e attendiamo sviluppi. Abbiamo avuto trasferimenti a marzo, aprile e maggio, ma erano già in programma. Molti erano già pronti in precedenza“.

Sul proprio assistito e le sue condizioni, dopo essere stato affetto dal COVID-19: “Ci siamo sentiti regolarmente durante la sua positività ma è qualcosa che preferirei fosse lui a spiegare e discutere, non sta a me parlarne“.